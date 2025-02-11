Виталий Кличко: Российско-украинский конфликт завершится через два-три месяца

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российско-украинский конфликт завершится в течение ближайших двух-трех месяцев болезненным для Украины компромиссом, сообщило издание «Страна.ua».

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Кличко также призвал не допустить на фоне окончания противостояния двух стран обострения внутренней ситуации и раскола страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта ранее достичь не удалось, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский захотел продолжать воевать. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияВиталий Кличко

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