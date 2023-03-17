Видеосервис YouTube восстановил аккаунт Дональда Трампа

YouTube восстановил аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, сообщает портал Axios со ссылкой на вице-президента сервиса по общественной политике Лесли Миллер.

Аккаунты Трампа разблокировали в Facebook* и Instagram*

По её словам, ограничения, ранее введённые в отношении канала политика, будут сняты 17 марта.

«Канал Трампа более не подвержен ограничениям, возможность загружать новый контент восстановлена», - указала Миллер.

Ранее ЭксДональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, где разблокировали его аккаунт, сообщает НСН. Он отметил, что продолжит общаться с избирателями с помощью платформы Truth Social.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернетYoutubeДональд Трамп

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