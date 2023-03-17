Видеосервис YouTube восстановил аккаунт Дональда Трампа

По её словам, ограничения, ранее введённые в отношении канала политика, будут сняты 17 марта.

«Канал Трампа более не подвержен ограничениям, возможность загружать новый контент восстановлена», - указала Миллер.

Ранее ЭксДональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, где разблокировали его аккаунт, сообщает НСН. Он отметил, что продолжит общаться с избирателями с помощью платформы Truth Social.