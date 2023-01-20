Россия призвала Пакистан приступить к закупкам отечественного СПГ в 2023 году

В Минэнерго России призвали Пакистан приступить к обсуждению поставок сжиженного природного газа с российскими корпорациями. Об этом заявил глава ведомства Николай Шульгинов, сообщило агентство РИА Новости.

ЕП: Евросоюз в ближайшие месяцы начнет переговоры по поставкам газа из РФ

По его словам, сейчас значительные объемы сжиженного природного газа зарезервированы для поставок по долгосрочным договорам, и на спотовом рынке доступны лишь мелкие партии. Однако Пакистан не должен затягивать переговоры с «Новатэком» и «Газпромом», так как к концу текущего года у них может появиться свободный газ для отправки в страну.

Российская делегация прибыла в столицу Пакистана Исламабад, чтобы обсудить научно-техническое и торгово-экономическое партнерство, 20 января. Глава Минэнерго отметил, что стороны пришли к концептуальным договоренностям о поставках нефти и нефтепродуктов. Шульгинов отметил, что их должны согласовать не позднее конца марта.

Ранее в Европарламенте заявили, что Евросоюз в скором времени начнет переговоры по поставкам газа из России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: travelask.ru
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