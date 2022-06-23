Верховный суд Чехии отказался выдавать Украине россиянина Франчетти

По словам пресс-секретаря горсуда Праги Адама Венига, существует реальный риск нарушений прав гражданина РФ.

«Верховный суд в Праге не видит возможности выдать гражданина РФ Александра Франчетти на Украину, так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека», - подчеркнул он.

Вениг добавил, что дальнейшее рассмотрение дела Франчетти будут вести чешские судебные органы.

Ранее представитель президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик заявил, что Франчетти был задержан по международному ордеру на арест, выданному Украиной. Киевские власти обвиняют россиянина в причастности к событиям 2014 года, в результате которых Крым вошел в состав России.

