Вэнс: США нужно перестать играть в полицейских мира

По его словам, необходимо также прекратить отправлять молодых граждан участвовать в «глупых войнах». «Нам необходимо использовать наших молодых людей в качестве ресурса здесь, дома, а не отправлять их по всему миру», — заявил политик.

Он обвинил своих конкурентов от демократов в том, что они отправляют американцев воевать в «глупых войнах».

Также Вэнс указал, что вице-президент США Камала Харрис вряд ли сможет вести разговор с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

