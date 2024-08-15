Вэнс: США нужно перестать играть в полицейских мира
Соединенным Штатам нужно перестать играть в полицейских мира, сообщил на предвыборном мероприятии кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс.
По его словам, необходимо также прекратить отправлять молодых граждан участвовать в «глупых войнах». «Нам необходимо использовать наших молодых людей в качестве ресурса здесь, дома, а не отправлять их по всему миру», — заявил политик.
Он обвинил своих конкурентов от демократов в том, что они отправляют американцев воевать в «глупых войнах».
Также Вэнс указал, что вице-президент США Камала Харрис вряд ли сможет вести разговор с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru