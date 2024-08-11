Вэнс предложил депортировать из США миллион нелегальных мигрантов

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс предложил депортировать из страны миллион человек, которые находятся на нелегальном положении. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

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Число нелегалов в США Вэнс оценил в 20 миллионов. В рамках борьбы с нелегальной миграцией политик призвал начать с депортации миллиона человек.

«Давайте начнем с миллиона, и потом мы сможем двигаться дальше», - сказал республиканец.

Ранее миллиардер Илон Маск обвинил администрацию президента США Джо Байдена в намерении впустить в страну как можно больше мигрантов, чтобы они проголосовали за кандидата от Демократической партии на выборах президента в ноябре, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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