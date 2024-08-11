Вэнс предложил депортировать из США миллион нелегальных мигрантов

Число нелегалов в США Вэнс оценил в 20 миллионов. В рамках борьбы с нелегальной миграцией политик призвал начать с депортации миллиона человек.

«Давайте начнем с миллиона, и потом мы сможем двигаться дальше», - сказал республиканец.

Ранее миллиардер Илон Маск обвинил администрацию президента США Джо Байдена в намерении впустить в страну как можно больше мигрантов, чтобы они проголосовали за кандидата от Демократической партии на выборах президента в ноябре, передает «Радиоточка НСН».

