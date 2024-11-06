Вассерман заявил, что Трамп наберет больше голосов, но победу присудят Харрис

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил «МК», что больше голосов на выборах президента США наберет кандидат от республиканцев Дональд Трамп, но победу присудят его оппоненту, вице-президенту Камале Харрис.

Трамп готов признать поражение на выборах при условии честности процесса

По его словам, аналогичная ситуация была на прошлых выборах, когда победу одержал действующий глава государства Джо Байден. Это произошло за счет «поддельных бюллетеней».

Вассерман отметил, что для Москвы предпочтительным кандидатом является Харрис.

Трамп заявил, что располагает информацией о массовых фальсификациях в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШААнатолий ВассерманДональд Трамп

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