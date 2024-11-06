По его словам, аналогичная ситуация была на прошлых выборах, когда победу одержал действующий глава государства Джо Байден. Это произошло за счет «поддельных бюллетеней».

Вассерман отметил, что для Москвы предпочтительным кандидатом является Харрис.

Трамп заявил, что располагает информацией о массовых фальсификациях в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

