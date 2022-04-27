Китай выразил протест из-за прохода в Тайваньском проливе американского эсминца

Отмечается, что 26 апреля судно прошло через Тайваньский пролив, а американские власти «не в первый раз совершают подобные провокационные действия», подрывая «мир и стабильность в Тайваньском проливе».

Подчеркивается, что на протяжении всего маршрута следования USS Sampson через Тайваньский пролив китайские военные организовали сопровождающее наблюдение.

Поддерживая тайваньский режим, США провоцируют Китай на проведение военной операции, вероятность которой сейчас крайне высока, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» востоковед Николай Вавилов.

