Вашингтон вновь заговорил об «изоляции» России

В США вновь говорят об «изоляции» России на фоне иностранных визитов российских властей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса.

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Так он отреагировал на начало африканского турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По словам Прайса, РФ становится изгоем.

«Становится ясно, что Россия осознает, что ее действия приводят к тому, что она становится изгоем», – заявил американский дипломат.

По его словам, Вашингтон мало беспокоятся о том, с кем Москва разговаривает и что слышит от стран. Прайс сослался на «послания» с форума G20 и площадки ООН, которые якобы свидетельствовали о «широком согласии» в оценке действий России.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что G7 планирует выработать новые меры по углублению изоляции России от мировой экономики.

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