Вашингтон вновь заговорил об «изоляции» России
В США вновь говорят об «изоляции» России на фоне иностранных визитов российских властей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса.
Так он отреагировал на начало африканского турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По словам Прайса, РФ становится изгоем.
«Становится ясно, что Россия осознает, что ее действия приводят к тому, что она становится изгоем», – заявил американский дипломат.
По его словам, Вашингтон мало беспокоятся о том, с кем Москва разговаривает и что слышит от стран. Прайс сослался на «послания» с форума G20 и площадки ООН, которые якобы свидетельствовали о «широком согласии» в оценке действий России.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что G7 планирует выработать новые меры по углублению изоляции России от мировой экономики.
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