G7 планирует новые меры по углублению изоляции РФ от экономики мира

По его словам, планируется также выработка мер по нарушению цепей поставок для оборонно-промышленного комплекса РФ.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку в Чебоксарах заявил, что западные страны применили против России беспрецедентные меры, которые можно назвать финансовой ядерной бомбой.



