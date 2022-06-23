G7 планирует новые меры по углублению изоляции РФ от экономики мира
G7 планирует выработать новые меры по углублению изоляции России от мировой экономики. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
По его словам, планируется также выработка мер по нарушению цепей поставок для оборонно-промышленного комплекса РФ.
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку в Чебоксарах заявил, что западные страны применили против России беспрецедентные меры, которые можно назвать финансовой ядерной бомбой.
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