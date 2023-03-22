Valve официально представила шутер Counter-Strike 2

Новая часть основана на движке Source 2. Разработчики обещают улучшить графику карт, добавить больше механик и повысить скорость передачи данных между сервером и клиентом.

В компании отметили, что им удалось улучшить качество освещения и реалистичность текстур.

Ограниченное тестирование новой части начинается в среду, 22 марта. Релиз обещают летом 2023 года. Для владельцев CS:GO игра станет бесплатным обновлением

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее опровергла информацию о запрете компьютерной игры Dota 2. Недостоверными оказались и слухи относительно Counter-Strike, передает НСН.

