Вакцину от коронавируса производства Novavax одобрили во Франции

Препарат Nuvaxovid производства американской компании Novavax рекомендовали для применения во Франции в рамках кампании вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Верховный комитет по здравоохранению страны (HAS).

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«Два недавних заключения Европейского агентства лекарственных средств [EMA] теперь позволяют HAS расширить стратегию вакцинации против COVID-19 и, как следствие, расширить количество препаратов за счет появления пятой вакцины — Nuvaxovid. Она разработана по классической технологии (адъювантная белковая вакцина) и может быть использована в качестве средства первичной вакцинации», — цитирует сообщение ТАСС.

Препарат может использоваться в качестве второй дозы для привившихся первым компонентом одной из разрешенных во Франции вакцин. Однако Nuvaxovid пока не рекомендуют для ревакцинации из-за недостатка данных и отсутствия соответствующего разрешения от EMA.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:ВакцинаФранцияКоронавирус
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