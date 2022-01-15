Вакцину от коронавируса производства Novavax одобрили во Франции

«Два недавних заключения Европейского агентства лекарственных средств [EMA] теперь позволяют HAS расширить стратегию вакцинации против COVID-19 и, как следствие, расширить количество препаратов за счет появления пятой вакцины — Nuvaxovid. Она разработана по классической технологии (адъювантная белковая вакцина) и может быть использована в качестве средства первичной вакцинации», — цитирует сообщение ТАСС.

Препарат может использоваться в качестве второй дозы для привившихся первым компонентом одной из разрешенных во Франции вакцин. Однако Nuvaxovid пока не рекомендуют для ревакцинации из-за недостатка данных и отсутствия соответствующего разрешения от EMA.

