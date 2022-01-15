Вакцину от коронавируса производства Novavax одобрили во Франции
Препарат Nuvaxovid производства американской компании Novavax рекомендовали для применения во Франции в рамках кампании вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Верховный комитет по здравоохранению страны (HAS).
«Два недавних заключения Европейского агентства лекарственных средств [EMA] теперь позволяют HAS расширить стратегию вакцинации против COVID-19 и, как следствие, расширить количество препаратов за счет появления пятой вакцины — Nuvaxovid. Она разработана по классической технологии (адъювантная белковая вакцина) и может быть использована в качестве средства первичной вакцинации», — цитирует сообщение ТАСС.
Препарат может использоваться в качестве второй дозы для привившихся первым компонентом одной из разрешенных во Франции вакцин. Однако Nuvaxovid пока не рекомендуют для ревакцинации из-за недостатка данных и отсутствия соответствующего разрешения от EMA.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+23 820 / сут.
Умерли
320 тыс.+739 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+24 952 / сут.
- Вакцину от коронавируса производства Novavax одобрили во Франции
- Белый дом заявил о причастности задержанного в России хакера к взлому Colonial Pipeline
- В Минздраве Германии заявили об опасности «омикрона» для системы здравоохранения страны
- В США представили новый проект санкций против России и лично Путина
- «Газпром» через суд потребовал увеличить цену на газ для Польши
- Белый дом: «Вторжение» России на Украину начнется в январе
- МЧС предупредило об усилении ветра в Подмосковье
- Дания присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине
- Российский фигурист Кондратюк стал чемпионом Европы
- Экс-сотрудник Пентагона осужден на 7,5 лет за взятки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru