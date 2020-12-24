Вакцина от коронавируса доставлена во все страны Евросоюза
Все страны ЕС получили партии вакцины от COVID-19, начало массовой вакцинации начнется через несколько дней, пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Ранее Ляйен сообщила, что вакцинация от коронавируса нового типа начнется во всех странах ЕС с 27 по 29 декабря. В своем Twitter глава Европейской комиссии подчеркнула, что для победы над коронавирусом необходимо вакцинировать до 70% населения в кратчайшие сроки.
Европа используют для вакцинации населения препарат, разработанный компанией Pfizer и BioNTech. Разработчики вакцины, ссылаясь на исследования, утверждали, что ее эффективность достигает 95%.
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