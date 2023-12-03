В Венгрии заявили, что Украина не готова к ЕС из-за отказа в выезде Порошенко
Отказ в выезде с Украины бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко и объяснение СБУ этого его планируемой встречей с венгерским президентом Виктором Орбаном являются доказательством того, что Киев не готов к членству в Европейском союзе, заявил в соцсети X государственный секретарь по международным коммуникациям и отношениям Венгрии Золтан Ковач.
Так он отреагировал на заявление СБУ. По его словам, Будапешт не желает принимать участие во внутриполитической борьбе президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что «политические чистки являются еще одним свидетельством того, что Украина еще не готова к членству в Европейском Союзе».
Ранее украинская Служба безопасности сообщила, что рекомендовала Верховной раде не выпускать в командировку за границу Петра Порошенко, который является депутатом парламента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru