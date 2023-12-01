Порошенко не выпустили из Украины в США и Польшу

Пограничная служба Украины не выпустила за границу экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом заявил сам политик в своих соцсетях.

Бывший глава государства рассказал, что у него была подписана командировка председателем Верховной рады, однако пограничники его не пропустили. Он выразил уверенность, что пограничники действовали не по собственной инициативе.