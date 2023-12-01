Порошенко не выпустили из Украины в США и Польшу

Пограничная служба Украины не выпустила за границу экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом заявил сам политик в своих соцсетях.

Бывший глава государства рассказал, что у него была подписана командировка председателем Верховной рады, однако пограничники его не пропустили. Он выразил уверенность, что пограничники действовали не по собственной инициативе.

Порошенко раскритиковал модель безопасности для Украины

«Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента», - сказал Порошенко.

Он уточнил, что собирался отправиться в Польшу и Соединенные Штаты, где запланировал десятки встреч. Отказ в выезде Порошенко назвал «антиукраинской диверсией».

Ранее Петр Порошенко во время выступения на заседании Верховной рады раскритиковал итоги саммита НАТО. Политик сравнил встречу с мероприятием 2013 года в Вильнюсе, когда Украина не подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, после чего в украинской столице начался Евромайдан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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