ВОЗ заявила об эффективности тестов при выявлении новых штаммов COVID-19
Существующие тесты на коронавирyс могут использоваться для выявления новых штаммов инфекции. Об этом в ходе онлайн-сессии сообщил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс.
По словам эксперта, тесты на антиген, а также молекулярные и экспресс-тесты остаются эффективными для диагностики недавно обнаруженных типов коронавируса.
Ранее в Минздраве Великобритании сообщили о выявлении новой мутации коронавирусной инфекции. Штамм, названный VUI-202012/01, заразнее обычного на 70% и распространяется быстрее.
Позже в ВОЗ заявили, что данных по ухудшению течения коронавируса из-за нового штамма нет.
Кроме того, ещё один новый тип инфекции обнаружили в ЮАР. Медики назвали мутацию 501.V2.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru