ВОЗ заявила об эффективности тестов при выявлении новых штаммов COVID-19

Существующие тесты на коронавирyс могут использоваться для выявления новых штаммов инфекции. Об этом в ходе онлайн-сессии сообщил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс.

По словам эксперта, тесты на антиген, а также молекулярные и экспресс-тесты остаются эффективными для диагностики недавно обнаруженных типов коронавируса.

Ранее в Минздраве Великобритании сообщили о выявлении новой мутации коронавирусной инфекции. Штамм, названный VUI-202012/01, заразнее обычного на 70% и распространяется быстрее.

Позже в ВОЗ заявили, что данных по ухудшению течения коронавируса из-за нового штамма нет.

Кроме того, ещё один новый тип инфекции обнаружили в ЮАР. Медики назвали мутацию 501.V2.

