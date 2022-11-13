В Twitter начались увольнения подрядчиков

«Twitter сократила неопределенное число подрядчиков в разных областях, включая область модерации контента», — говорится в сообщении.

Также компания начала сокращать сотрудников, которые контролировали подрядчиков. Последние опасаются, что с ними не рассчитаются из-за того, что кураторы на после увольнения не могли расписаться в своих рабочих листах.

При этом, по данным Axios, Twitter уже пытается вернуть часть уволенных работников, навыки которых оказались жизненно важными для работы компании.

Американский предприниматель Илон Маск говорит о возможном банкротстве Twitter, чтобы поставить сотрудникам и рекламодателям ультиматум, он хочет, чтобы работа велась только на его условиях, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН.

«По сути, это ответный ультиматум Маска сотрудникам и рекламодателям. Сейчас у них идет диалог: сотрудники требуют сохранения предыдущего стиля работы, рекламодатели тоже. Маск официально заявляет: либо вы будете работать на моих условиях, либо все пойдет… Маск в этом плане нормальный бизнесмен, это нормальная торговая позиция. Он ответил, что тогда он оставит их без влияния, без бизнеса и без работы. Маск приводит Twitter к рабочему состоянию. Технологические компании находятся в сложной истории. Маск вообще является ледоколом сокращения штатов и изменений. Обратите внимание, он закрыл тему сокращения Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta; также внесена в список террористов по версии Росфинмониторинга), а эта история гораздо серьезнее», - сказал Клименко.

