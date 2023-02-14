В Турции спасли человека спустя 203 часа после землетрясения

«В Хатае еще один человек был найден живым спустя 203 часа после землетрясения», - говорится в сообщении турецкого телеканала TRT Haber. Таким образом, спасенный провел под завалами более восьми дней.

Ранее сообщалось, турецкие власти приняли решение снести город Нурдагы в провинции Газиантеп. Население города, согласно данным СМИ, составляло более 40 тысяч человек.









