В Турции спасли человека спустя 203 часа после землетрясения

Спасатели извлекли из-под обломков в Турции еще одного человека, который провел под завалами 203 часа, сообщают местные СМИ.

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«В Хатае еще один человек был найден живым спустя 203 часа после землетрясения», - говорится в сообщении турецкого телеканала TRT Haber. Таким образом, спасенный провел под завалами более восьми дней.

Ранее сообщалось, турецкие власти приняли решение снести город Нурдагы в провинции Газиантеп. Население города, согласно данным СМИ, составляло более 40 тысяч человек.



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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:Турция
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