Тунис ужесточил ковидные ограничения для иностранных туристов
Иностранных туристов, прибывающих в Тунис, обязали отбывать карантин, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.
Согласно решению Министерства здравоохранения Туниса, с 1 февраля 2021 года, всем путешественникам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. После прибытия туристов отправят на семидневный карантин в одном из отелей-обсерваторов.
По окончании карантина путешественникам предстоит сдать ещё один ПЦР-тест и если он будет отрицательным, то им разрешат покинуть обсерватор. Стоит отметить, что пребывание в обсерваторе и анализ туристы будут оплачивать самостоятельно.
Ранее замминистра туризма Кипра Саввас Пердиос заявил, что с 1 марта остров откроет границы для туристов из всех стран мира, сообщает Ura.ru. Таким образом запрет на въезд будет отменён для 56 стран.
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