В Таиланде спасают тонущих слонов после мощных наводнений

В Таиланде спасают тонущих слонов после мощных наводнений, передает South China Morning Post.

В США 54 человека эвакуированы с крыши больницы из-за наводнения

Более 117 животных, проживающих в заповедниках, удалось эвакуировать. Одного слона спасти не удалось, он утонул, еще 30 пропали без вести.

Многие слоны слепы или имеют физические травмы, что затрудняет их транспортировку. Поэтому погонщики помогли им добраться до подножия горы.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что ни один бобер не пострадал из-за борьбы с наводнениями в стране, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Файед Эль-Гезири
ТЕГИ:Дикие ЖивотныеТаиландНаводнение

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