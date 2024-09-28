В Польше заверили, что ни один бобер не пострадал при борьбе с наводнением
Премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что ни один бобер не пострадал из-за борьбы с наводнениями в стране.
Польшу накрыли самые сильные за последние 30 лет наводнения, в которых обвинили обитающих в реках грызунов. По словам Туска, ранее глава одного из воеводств попросил разрешить «отстрел бобров при подтвержденной угрозе для дамб». Проблему решили: на конструкции будут устанавливать металлические сетки для предотвращения потенциального ущерба.
«Все будет хорошо, господин бобер», — заверил Туск на заседании кризисного штаба.
Он также сообщил об отстреле в Польше более восьми тысяч бобров с 2016 по 2023 год, не уточняя, были ли эти меры оправданы.
Ранее в США 54 человека эвакуированы с крыши больницы из-за наводнения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru