В Польше заверили, что ни один бобер не пострадал при борьбе с наводнением

Премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что ни один бобер не пострадал из-за борьбы с наводнениями в стране.

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Польшу накрыли самые сильные за последние 30 лет наводнения, в которых обвинили обитающих в реках грызунов. По словам Туска, ранее глава одного из воеводств попросил разрешить «отстрел бобров при подтвержденной угрозе для дамб». Проблему решили: на конструкции будут устанавливать металлические сетки для предотвращения потенциального ущерба.

«Все будет хорошо, господин бобер», — заверил Туск на заседании кризисного штаба.

Он также сообщил об отстреле в Польше более восьми тысяч бобров с 2016 по 2023 год, не уточняя, были ли эти меры оправданы.

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ФОТО: flickr.com // Irinda
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