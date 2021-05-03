Более 840 человек ранены в Колумбии в ходе акций протеста
В Колумбии более 840 человек пострадали в ходе общенациональных протестов против повышения налогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.
Уточняется, что среди пострадавших, в частности, более 500 полицейских. Также, по данным ведомства, один сотрудник правоохранительных органов погиб.
В ходе протестов был задержан 431 человек. Отмечается, что за 5 дней протестов сообщалось о сотнях случаев вандализма.
По данным агентства, беспорядки в стране продолжаются несмотря на отзыв проекта налоговой реформы президентом Иваном Дуке и отказ от расширения НДС на бензин и коммунальные услуги.
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