В США заявили об «острых угрозах», которые исходят их России

От России исходят «острые угрозы». Это показали события вокруг Украины, сообщает RT со ссылкой на комментарии, которые содержатся к новой стратегии национальной обороны США.

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«От России исходят острые угрозы», — говорится в сообщении Минобороны Соединенных Штатов.

Как отмечает министерство, главным конкурентом и вызовом для США является КНР. Среди других стран называются КНДР и Иран.

Ранее экс-президент Дональд Трамп сообщил, что считает, что кризис на Украине может превратиться в глобальный конфликт. По словам Трампа, существует угроза развития третьей мировой войны, поскольку в Вашингтоне некому поговорить с властями России — в частности, с президентом страны Владимиром Путиным.

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