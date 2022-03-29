В США заявили об «острых угрозах», которые исходят их России
От России исходят «острые угрозы». Это показали события вокруг Украины, сообщает RT со ссылкой на комментарии, которые содержатся к новой стратегии национальной обороны США.
«От России исходят острые угрозы», — говорится в сообщении Минобороны Соединенных Штатов.
Как отмечает министерство, главным конкурентом и вызовом для США является КНР. Среди других стран называются КНДР и Иран.
Ранее экс-президент Дональд Трамп сообщил, что считает, что кризис на Украине может превратиться в глобальный конфликт. По словам Трампа, существует угроза развития третьей мировой войны, поскольку в Вашингтоне некому поговорить с властями России — в частности, с президентом страны Владимиром Путиным.
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