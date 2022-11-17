В США заявили о замедлении боевых действий на Украине зимой

В зимний период темпы боевых действий на Украине возможно замедлятся, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли.

СМИ: США готовят основы для переговоров Украины и России

По его словам, это может стать поводом для начала переговорного процесса. Отмечается, что зимой тактические операции замедляются по естественным причинам. Речь идет о погодных условиях.

США «готовят почву» для переговоров Москвы и Киева, однако украинские чиновники хотят говорить лишь на своих условиях, причем Зеленский уже озвучил их в своем видеообращении на саммите G20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраинаВСУ
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