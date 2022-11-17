В США заявили о замедлении боевых действий на Украине зимой
В зимний период темпы боевых действий на Украине возможно замедлятся, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли.
По его словам, это может стать поводом для начала переговорного процесса. Отмечается, что зимой тактические операции замедляются по естественным причинам. Речь идет о погодных условиях.
США «готовят почву» для переговоров Москвы и Киева, однако украинские чиновники хотят говорить лишь на своих условиях, причем Зеленский уже озвучил их в своем видеообращении на саммите G20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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