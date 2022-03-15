В США заявили о «провокациях» Пекина в Тайваньском проливе

США попытались обвинить Китай в «провокационных действиях» в Тайваньском проливе, сообщает «РЕН ТВ».

КНР введет против США меры из-за продажи вооружения Тайваню

Обеспокоенность по данному вопросу выразила представительница администрации США веского ранга. Заявление прозвучало во время телефонного брифинга, посвященного консультациям в Риме главы канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, члена Политбюро Ян Цзечи и помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана.

Отмечается, что Вашингтон продолжает поддерживать политику «одного Китая», что не мешает США высказываться по поводу Тайваня.

Новая Индо-Тихоокеанская стратегия США призвана сдержать развитие Китая, заявил глава МИД КНР Ван И.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ТайваньКитайСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры