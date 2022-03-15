В США заявили о «провокациях» Пекина в Тайваньском проливе
США попытались обвинить Китай в «провокационных действиях» в Тайваньском проливе, сообщает «РЕН ТВ».
Обеспокоенность по данному вопросу выразила представительница администрации США веского ранга. Заявление прозвучало во время телефонного брифинга, посвященного консультациям в Риме главы канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, члена Политбюро Ян Цзечи и помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана.
Отмечается, что Вашингтон продолжает поддерживать политику «одного Китая», что не мешает США высказываться по поводу Тайваня.
Новая Индо-Тихоокеанская стратегия США призвана сдержать развитие Китая, заявил глава МИД КНР Ван И.
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