В МИД Китая предупредили об угрозе конфронтации с США из-за Тайваня

Ранее министр иностранных дел Китая провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Главы внешнеполитических ведомств обсудили в том числе стратегию Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе, согласно которой Китай является «главным вызовом» в этой зоне.

«Попытка США включить использование Тайваня для контроля над Китаем в свою региональную стратегию, очевидно, является явным ошибочным сигналом по сдерживанию Китая», — указал Ван И.

Глава МИД КНР предупредил, что призывы Вашингтона к ожесточенной конкуренции с Пекином могут перерасти в полномасштабную конфронтацию.



