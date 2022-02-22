В МИД Китая предупредили об угрозе конфронтации с США из-за Тайваня

Новая Индо-Тихоокеанская стратегия США призвана сдержать развитие Китая, заявил глава МИД КНР Ван И. Об этом сообщает РИА Новости.

КНР введет против США меры из-за продажи вооружения Тайваню

Ранее министр иностранных дел Китая провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Главы внешнеполитических ведомств обсудили в том числе стратегию Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе, согласно которой Китай является «главным вызовом» в этой зоне.

«Попытка США включить использование Тайваня для контроля над Китаем в свою региональную стратегию, очевидно, является явным ошибочным сигналом по сдерживанию Китая», — указал Ван И.

Глава МИД КНР предупредил, что призывы Вашингтона к ожесточенной конкуренции с Пекином могут перерасти в полномасштабную конфронтацию.

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