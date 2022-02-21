КНР введет против США меры из-за продажи вооружения Тайваню
Китай собирается ввести меры против США из-за продажи вооружения Тайваню. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Отмечается, что они распространятся на американские военно-промышленные компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies.
Пекин призвал Вашингтон прекратить продажу оружия Тайваню. В МИД Китая подчеркнули, что страна примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета и интересов ее безопасности.
Ранее посол КНР в США Цинь Ган предупредил об угрозе конфликта из-за поддержки Вашингтоном независимости Тайваня.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,5 млн+152 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+735 / сут.
Выздоровели
12,5 млн+127 тыс. / сут.
- Путин 21 февраля проведет внеочередное заседание Совбеза
- Новый всесезонный горный курорт построят в Сочи
- «Зависит от Запада»: В Минске назвали сроки возвращения российских военных после учений
- В России госпитализированы более 8 тысяч человек с COVID-19
- В районе аэропорта Донецка прогремел взрыв
- В ВОЗ отвергли идею искусственного происхождения «омикрона»
- Лавров посетит Анталью для министерской встречи по Сирии
- Путин и Макрон провели еще один телефонный разговор в ночь на понедельник
- В ДНР сообщили о самоподрыве украинского диверсанта
- В Волгоградской области ввели режим ЧС в связи с прибытием жителей ДНР и ЛНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru