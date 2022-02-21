КНР введет против США меры из-за продажи вооружения Тайваню

Китай собирается ввести меры против США из-за продажи вооружения Тайваню. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Отмечается, что они распространятся на американские военно-промышленные компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies.

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Пекин призвал Вашингтон прекратить продажу оружия Тайваню. В МИД Китая подчеркнули, что страна примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета и интересов ее безопасности.

Ранее посол КНР в США Цинь Ган предупредил об угрозе конфликта из-за поддержки Вашингтоном независимости Тайваня.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеПродажаТайваньСШАКитай
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