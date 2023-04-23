В США заявили, что Китай блокирует Тайвань, после чего ударит ракетами

Последние военные учения китайской армии недалеко от Тайваня дают представление о возможных планах Пекина на случай принятия решения начать вторжение на остров, сообщил Bloomberg отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис.

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По его словам, сначала КНР окружит Тайвань боевыми кораблями, чтобы осуществить экономическую блокаду острова, продемонстрировать Вашингтону контроль над регионом и подготовить флот к вторжению. Если блокада будет установлена, Пекин ударит баллистическими и крылатыми ракетами по системам ПВО и командным узлам связи, чтобы нейтрализовать связь правительства с армией.

На последнем этапе начнется кибератака против всех военных объектов острова. После этого Китай возьмет паузу для оценки ситуации.

Ранее российский сенатор Пушков заявил, что американским властям придется пожертвовать либо Тайванем, либо экономикой США, сообщает «Радиоточка НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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