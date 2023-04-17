СМИ: Тайвань закупит 400 ракет на случай нападения Китая

Тайвань намерен приобрести до 400 противокорабельных ракет, передает агентство Bloomberg.

Тайвань зафиксировал приближение к острову 18 летательных аппаратов ВМС НОАК

Власти острова закупят ракеты Harpoon наземного базирования. Их планируется использовать для отражения возможного нападения со стороны Китая, сообщило агентство со ссылкой на источники.

Замглавы МИД острова Ли Чунь ранее заявил, что Тайвань считает наиболее вероятным сценарием экономическую блокаду со стороны Китая.

Учения КНР вокруг острова - это демонстрация силы, а не угроза, сказал в беседе с «Радиоточкой НСН» глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков. По его мнению, таким образом Китай посылает сигнал США.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РакетаТайваньКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры