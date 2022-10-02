Полянский заявил, что Франция устроила скандал по «Северным потокам» на Совбезе ООН
Франция, председательствующая в Совете Безопасности ООН, устроила на заседании скандал, не дав выступить официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову, заявил в Telegram первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.
По его словам, таким образом, французское председательство полностью себя изобличило, поскольку ранее призывы к диалогу и к учету чужого мнения были их визитной карточкой. «А как дошло до дела, все свелось к банальной попытке заткнуть рот докладчику», — отметил дипломат.
30 сентября в Совбезе ООН по инициативе Москвы состоялось заседание по ситуации с подрывами на нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». На нем выступил Куприянов. В конце заседания он хотел озвучить свои комментарии к услышанному, но постпред Франции Николя де Ривьер не дал ему такой возможности.
В газопроводе «Северный поток-2» стабилизировалось давление, утечка газа прекратилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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