СМИ: Вэнс вступил в перепалку из-за провокационного поведения Зеленского
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс изначально не планировал вступать в перепалку с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник.
По данным телеканала, Вэнс решил ответить на «излишне провокационное поведение» Зеленского. Вице-президент США счел подобное поведение неподобающим в рамках дипломатических переговорах.
Другой источник телеканала добавил, что никто не ожидал такого поведения от Зеленского.
Ранее, комментируя спор лидеров двух государств в Белом доме, официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась сдержанности президента США Дональда Трампа и Вэнса, которые «сдержались и не вмазали» Зеленскому, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru