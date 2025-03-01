СМИ: Вэнс вступил в перепалку из-за провокационного поведения Зеленского

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс изначально не планировал вступать в перепалку с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник.

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По данным телеканала, Вэнс решил ответить на «излишне провокационное поведение» Зеленского. Вице-президент США счел подобное поведение неподобающим в рамках дипломатических переговорах.

Другой источник телеканала добавил, что никто не ожидал такого поведения от Зеленского.

Ранее, комментируя спор лидеров двух государств в Белом доме, официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась сдержанности президента США Дональда Трампа и Вэнса, которые «сдержались и не вмазали» Зеленскому, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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