В США рассекретили два случая обнаружения НЛО
Американские беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper обнаружили два случая появления неопознанных летательных объектов на Ближнем Востоке и в Южной Азии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора управления Пентагона по изучению аномальных явлений Шона Киркпатрика.
По его словам, было принято решение рассекретить эти случаи. Первый произошел на Ближнем Востоке в 2022 году. На показанной видеозаписи видно, как на большой скорости летит небольшой сферический объект, предположительно, в металлической оболочке.
Киркпатрик также показал снимок другого НЛО сферической формы, который был сделан где-то в Южной Азии в текущем году. В настоящее время специалисты изучают все поступившие сообщения о подобного рода явлениях.
Ранее Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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