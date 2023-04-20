В США рассекретили два случая обнаружения НЛО

По его словам, было принято решение рассекретить эти случаи. Первый произошел на Ближнем Востоке в 2022 году. На показанной видеозаписи видно, как на большой скорости летит небольшой сферический объект, предположительно, в металлической оболочке.

Киркпатрик также показал снимок другого НЛО сферической формы, который был сделан где-то в Южной Азии в текущем году. В настоящее время специалисты изучают все поступившие сообщения о подобного рода явлениях.

Ранее Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

