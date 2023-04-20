В США рассекретили два случая обнаружения НЛО

Американские беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper обнаружили два случая появления неопознанных летательных объектов на Ближнем Востоке и в Южной Азии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора управления Пентагона по изучению аномальных явлений Шона Киркпатрика.

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По его словам, было принято решение рассекретить эти случаи. Первый произошел на Ближнем Востоке в 2022 году. На показанной видеозаписи видно, как на большой скорости летит небольшой сферический объект, предположительно, в металлической оболочке.

Киркпатрик также показал снимок другого НЛО сферической формы, который был сделан где-то в Южной Азии в текущем году. В настоящее время специалисты изучают все поступившие сообщения о подобного рода явлениях.

Ранее Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото с сайта politros.com
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