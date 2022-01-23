В США раскрыли план по «нейтрализации» Калининграда на случай войны с НАТО

Она отметила, что «потенциальное российское вторжение» может превратиться в войну на два фронта – на восточной границе НАТО, прежде всего на границе Польши с Белоруссией, а также – со стороны «хорошо вооруженной» Калининградской области.

Уайт считает, что Польше и Литве необходимо закупить в оборонных цклях зенитные комплексы (ЗРК) Patriot у США, самолеты пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и танки M1 Abrams.

«Если Польша и Литва не будут готовы защищать свои границы с Калининградом так же быстро, как границы с Белоруссией, они окажутся зажатыми в тиски российскими войсками, движущимися по нескольким направлениям», — цитирует Уайт Газета.ru.

По словам аналитика, ни одна из стран Балтии не обладает системами оборонительного вооружения НАТО, и это является для альянса слабым местом.

Ранее Александр Шерин - тогда первый зампред комитета Госдумы по обороне - в эфире НСН успокоил тревогу советника президента США по нацбезопасности Роберта О’Брайена, который назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы» со стороны России.

«Конечно, то, что у нас (России – прим. НСН) есть такой регион как Калининград, во многом остужает пыл тех политиков и тех ястребов, которые периодически заявляют о необходимости Россию проучить, поставить на место. Калининград не является «кинжалом». Он не вчера у России появился. Все претензии – к Суворову (Александру, русскому полководцу XVIII века – прим. НСН). Калининград – наша историческая территория, которая много лет входит в состав России», - сказал эксперт.

