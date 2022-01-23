В США раскрыли план по «нейтрализации» Калининграда на случай войны с НАТО
Аналитик Лексингтонского института Сара Уайт написала статью для американского портала 19Fortyfive. В публикации она раскрыла способ «нейтрализации» Калининграда в случае вооруженного конфликта Запада с Россией.
Она отметила, что «потенциальное российское вторжение» может превратиться в войну на два фронта – на восточной границе НАТО, прежде всего на границе Польши с Белоруссией, а также – со стороны «хорошо вооруженной» Калининградской области.
Уайт считает, что Польше и Литве необходимо закупить в оборонных цклях зенитные комплексы (ЗРК) Patriot у США, самолеты пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и танки M1 Abrams.
«Если Польша и Литва не будут готовы защищать свои границы с Калининградом так же быстро, как границы с Белоруссией, они окажутся зажатыми в тиски российскими войсками, движущимися по нескольким направлениям», — цитирует Уайт Газета.ru.
По словам аналитика, ни одна из стран Балтии не обладает системами оборонительного вооружения НАТО, и это является для альянса слабым местом.
Ранее Александр Шерин - тогда первый зампред комитета Госдумы по обороне - в эфире НСН успокоил тревогу советника президента США по нацбезопасности Роберта О’Брайена, который назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы» со стороны России.
«Конечно, то, что у нас (России – прим. НСН) есть такой регион как Калининград, во многом остужает пыл тех политиков и тех ястребов, которые периодически заявляют о необходимости Россию проучить, поставить на место. Калининград не является «кинжалом». Он не вчера у России появился. Все претензии – к Суворову (Александру, русскому полководцу XVIII века – прим. НСН). Калининград – наша историческая территория, которая много лет входит в состав России», - сказал эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,1 млн+63 205 / сут.
Умерли
326 тыс.+679 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+23 045 / сут.
- Часть команды с загоревшегося танкера в Черном море вернулась на судно для оценки ситуации
- «Покажем дулю». В России прокомментировали новый западный сценарий с нападением на Калининград
- В США раскрыли план по «нейтрализации» Калининграда на случай войны с НАТО
- В России выявили распространение «омикрона» в 64 регионах
- Бастрыкин дал поручение передать в ГСУ СК дело о гибели школьницы от нападения собак
- МИД России предъявил НАТО обвинения в эскалации ситуации на Украине
- Британский МИД заявил о намерении Москвы привести к власти на Украине пророссийские силы
- Семья бывшего чеченского судьи Янгулбаева выехала из России из-за угрозы жизни
- Народная милиция ЛНР заявила о похищении сотрудника диверсантами ВСУ
- Сенатор Пушков отреагировал на отставку главнокомандующего ВМС Германии Шёнбаха
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru