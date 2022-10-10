ЕС призывает ООН к переговорам по ситуации на Украине

Евросоюз подготовил проект резолюции Генассамблеи ООН с призывом к деэскалации ситуации на Украине путём политического диалога и переговоров. Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции проект документа.

В проекте резолюции содержится призыв к странам-членам ООН и международным организациям, в том числе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, поддержать деэскалацию ситуации и мирное разрешение конфликта путем политического диалога и переговоров. При этом в документе ЕС делается акцент на уважение суверенитета Украины и её территориальной целостности в признанных мировым сообществом границах.