В США ответили на совместное заявление Москвы и Пекина

Говоря о совместном заявлении РФ и КНР о важности соблюдения Устава ООН, Кирби заявил, что следование ему означало бы, что Россия должна уйти со всех территорий на Украине. Он также заявил, что Москва должна вывести свои войска.

Как сообщалось ранее, власти США обеспокоены тем, что китайский лидер Си Цзиньпин использует свой визит в Москву для активизации попыток добиться перемирия на Украине.

