В США ответили на совместное заявление Москвы и Пекина
Администрация президента США в ответ на совместное заявление Москвы и Пекина заявила, что Россия должна вывести войска с территории, которую американские власти считают украинской, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
Говоря о совместном заявлении РФ и КНР о важности соблюдения Устава ООН, Кирби заявил, что следование ему означало бы, что Россия должна уйти со всех территорий на Украине. Он также заявил, что Москва должна вывести свои войска.
Как сообщалось ранее, власти США обеспокоены тем, что китайский лидер Си Цзиньпин использует свой визит в Москву для активизации попыток добиться перемирия на Украине.
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