В США не могут определить принадлежность трех из четырех сбитых объектов

«Первый был официально определен как высотный аэростат-разведчик КНР, принадлежность остальных трех на текущий момент не может быть определена», — заявил он.

Отмечается, что в настоящее время в районе канадской арктической территории Юкон идет поиск обломков объекта, сбитого в воздушном пространстве Канады.

Как сообщил бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, в Соединенных Штатах создается искусственная паника по поводу сбитых неопознанных летающих объектов. Стоит задача отвлечь внимание от взрывов на «Северных потоках».

