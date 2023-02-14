В США не могут определить принадлежность трех из четырех сбитых объектов
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) пока не может определить принадлежность трех из четырех сбитых объектов, за последние две недели, заявил на брифинге представитель Минобороны Канады Пол Превост.
«Первый был официально определен как высотный аэростат-разведчик КНР, принадлежность остальных трех на текущий момент не может быть определена», — заявил он.
Отмечается, что в настоящее время в районе канадской арктической территории Юкон идет поиск обломков объекта, сбитого в воздушном пространстве Канады.
Как сообщил бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, в Соединенных Штатах создается искусственная паника по поводу сбитых неопознанных летающих объектов. Стоит задача отвлечь внимание от взрывов на «Северных потоках».
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