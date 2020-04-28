Техас снимет домашний карантин с 1 мая

Техас с 1 мая смягчит введенный ранее строгий домашний карантин из-за коронавируса. Соответствующее заявление сделал губернатор штата Грег Эбботт, сообщает РИА Новости.

В своем заявлении Эбботт отметил, что на территории штата замедлился прирост новых случаев заражений коронавирусом. Он подчеркнул, что новой целью является возобновление бизнеса в штате.

Так, в Техасе с мая заработают непродовольственные магазины, торговые центры, рестораны и кинотеатры, библиотеки и музеи. Однако для них будет установлено ограничение по количеству посетителей - не более 35% от стандартного числа.

По данным агентства, в штате проживает 29 млн человек. По последним данным, на его территории зафиксировано 25,3 человек с коронавирусом, из которых скончались 679.

