Техас снимет домашний карантин с 1 мая
Техас с 1 мая смягчит введенный ранее строгий домашний карантин из-за коронавируса. Соответствующее заявление сделал губернатор штата Грег Эбботт, сообщает РИА Новости.
В своем заявлении Эбботт отметил, что на территории штата замедлился прирост новых случаев заражений коронавирусом. Он подчеркнул, что новой целью является возобновление бизнеса в штате.
Так, в Техасе с мая заработают непродовольственные магазины, торговые центры, рестораны и кинотеатры, библиотеки и музеи. Однако для них будет установлено ограничение по количеству посетителей - не более 35% от стандартного числа.
По данным агентства, в штате проживает 29 млн человек. По последним данным, на его территории зафиксировано 25,3 человек с коронавирусом, из которых скончались 679.
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