По его словам, в отношении бывшего министра военного ведомства Ярослава Надя готовят правовые меры. Незаконность передачи подтвердил омбудсмен Роберт Доброводский, указал Мелихер.

Отмечается, что конституция Словакии запрещает правительству в отставке принимать важные решения в сфере внешней политики, к которым также относится отправка на Украину истребителей стоимостью более 500 миллионов евро.

11 июня Доброводский заявил, что Минобороны не удалось найти юридический анализ, подтверждающий законность передачи МиГ-29 Украине в прошлом году.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили 600 самолетов ВСУ с начала спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

