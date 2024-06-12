В Словакии признали незаконность передачи МиГ-29 Украине
Словакия незаконно передала Киеву истребители МиГ-29 в 2023 году, сообщил в соцсетях госсекретарь Минобороны страны Игор Мелихер.
По его словам, в отношении бывшего министра военного ведомства Ярослава Надя готовят правовые меры. Незаконность передачи подтвердил омбудсмен Роберт Доброводский, указал Мелихер.
Отмечается, что конституция Словакии запрещает правительству в отставке принимать важные решения в сфере внешней политики, к которым также относится отправка на Украину истребителей стоимостью более 500 миллионов евро.
11 июня Доброводский заявил, что Минобороны не удалось найти юридический анализ, подтверждающий законность передачи МиГ-29 Украине в прошлом году.
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