В Сингапуре разрешили употреблять в пищу 16 видов насекомых
В Сингапуре одобрили употребление в пищу 16 видов насекомых, сообщает Продовольственное управление Сингапура (SFA).
Согласно документу, теперь можно употреблять в пищу саранчу, сверчков, кузнечиков, тутовых шелкопрядов и других насекомых.
Также теперь в страну можно будет импортировать насекомых и продуктов из них для употребление в пищу, а также для кормления животных.
Ранее председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин заявил «Радиоточке НСН», что популяция пчел в России снижается, при этом пчеловоды с трудом могут представить продукцию на рынке из-за засилья фальсификата.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru