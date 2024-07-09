В Сингапуре разрешили употреблять в пищу 16 видов насекомых

Согласно документу, теперь можно употреблять в пищу саранчу, сверчков, кузнечиков, тутовых шелкопрядов и других насекомых.

Также теперь в страну можно будет импортировать насекомых и продуктов из них для употребление в пищу, а также для кормления животных.

Ранее председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин заявил «Радиоточке НСН», что популяция пчел в России снижается, при этом пчеловоды с трудом могут представить продукцию на рынке из-за засилья фальсификата.