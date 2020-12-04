В Кремле оценили степень разногласий с Турцией по Крыму
Позиция Турции о принадлежности Крыма входит в число наиболее острых спорных вопросов между Москвой и Анкарой. С такой оценкой выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что отношения России и Турции носят взаимовыгодный характер, и базируются на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга. Однако крымский полуостров стал камнем преткновения.
«Крым относится к серьёзным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения», - констатировал Песков. По его словам, Россия в диалоге с Турцией намерена придерживаться своей позиции относительно принадлежности Крыма и терпеливо доводить до Анкары свои взгляды, передает РИА ФАН.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не готова признать Крым российским.
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