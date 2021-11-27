В штате Нью-Йорк ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Чрезвычайное положение введут в штате Нью-Йорк на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом. Соответствующий указ подписала губернатор штата Кэти Хокул.

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Как отмечается в документе, COVID-19 распространяется в регионе со скоростью, «невиданной с апреля 2020 года». Так, за последний месяц число госпитализаций выросло до 300 в день.

«Учитывая, что штат должен применять скоординированный подход для обеспечения вместительности больниц... я объявляю чрезвычайное положение во всем штате Нью-Йорк до 15 января 2022 года», — цитирует указ ТАСС.

Документ вступает в силу с 3 декабря.



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ТЕГИ:Нью-ЙоркСШАКоронавирус
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