В штате Нью-Йорк ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Как отмечается в документе, COVID-19 распространяется в регионе со скоростью, «невиданной с апреля 2020 года». Так, за последний месяц число госпитализаций выросло до 300 в день.

«Учитывая, что штат должен применять скоординированный подход для обеспечения вместительности больниц... я объявляю чрезвычайное положение во всем штате Нью-Йорк до 15 января 2022 года», — цитирует указ ТАСС.

Документ вступает в силу с 3 декабря.





