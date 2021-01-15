В Саксонии хотят создать «тюрьму» для нарушителей карантина по COVID

Федеральная земля Саксония планирует создать в Дрездене общегосударственный центр для «принудительного содержания под стражей» нарушителей карантина по коронавирусу. Об этом сообщает germania.one.

Открыть такую «тюрьму» собираются в здании пустующего пункта приема беженцев, который был построен в 2017 году.