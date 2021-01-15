В Саксонии хотят создать «тюрьму» для нарушителей карантина по COVID

Федеральная земля Саксония планирует создать в Дрездене общегосударственный центр для «принудительного содержания под стражей» нарушителей карантина по коронавирусу. Об этом сообщает germania.one.

Открыть такую «тюрьму» собираются в здании пустующего пункта приема беженцев, который был построен в 2017 году.

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В помещении есть все необходимые условия для содержания нарушителей. Постояльца придется платить за проживание и еду в центре. Во сколько обойдется пребывание там, пока неизвестно. Здание будет охранять полиция.

Министерство социальных дел уже подтвердило эту информацию, отметив, что сейчас в здании проводится реконструкция.

Весной 2020 года министр здравоохранения Петра Кеппинг предложила размещать нарушителей карантинных правил в психиатрических больницах.

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ФОТО: pixabay.com
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