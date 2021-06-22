В результате крушения самолета в Греции есть погибшие

ЧП произошло утром 21 июня. Сообщается, что небольшой одномоторный самолет вылетел из аэропорта Мессолонги и выполнял учебный полет.

В результате падения погибли два человека - пилот и пассажир. Самолет разбился во дворе жилого дома.

В начале июня легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе хутора Уютного в Пролетарском районе Ростовской области

