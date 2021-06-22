В результате крушения самолета в Греции есть погибшие
Одномоторный самолет потерпел крушение в муниципалитете Пиргос на северо-западе греческого Пелопоннеса, сообщает местное общественное телевидение ERT.
ЧП произошло утром 21 июня. Сообщается, что небольшой одномоторный самолет вылетел из аэропорта Мессолонги и выполнял учебный полет.
В результате падения погибли два человека - пилот и пассажир. Самолет разбился во дворе жилого дома.
В начале июня легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе хутора Уютного в Пролетарском районе Ростовской области
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