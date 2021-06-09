Один человек пострадал при жесткой посадке легкомоторного самолета под Ростовом-на-Дону

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе хутора Уютного в Пролетарском районе Ростовской области, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главного управления МЧС РФ по региону.

Отмечается, что информация об инциденте поступила в МЧС в 20:58 по московскому времени.

В результате жесткой посадки пострадал пилот воздушного судна, его госпитализировали в центральную районную больницу Пролетарского района.

