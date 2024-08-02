В посольстве РФ в США заявили, что десятки россиян остаются в американских тюрьмах

Посольство России в США отреагировало в Telegram на обмен заключенными между Москвой и Западом.

Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам

Дипломаты заявили, что в американских тюрьмах остаются десятки россиян, которые с надеждой ожидают возвращения в РФ. Посольство обещало приложить максимум усилий, чтобы продолжить освобождение россиян.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп раскритиковал в социальной сети Truth Social власти США по итогам произошедшего обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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