В посольстве РФ в США заявили, что десятки россиян остаются в американских тюрьмах

Дипломаты заявили, что в американских тюрьмах остаются десятки россиян, которые с надеждой ожидают возвращения в РФ. Посольство обещало приложить максимум усилий, чтобы продолжить освобождение россиян.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп раскритиковал в социальной сети Truth Social власти США по итогам произошедшего обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

