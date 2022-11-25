Кулеба: У ВСУ есть данные, что упавшая в Польше ракета была не украинской

«Мы слышали политическую риторику о том, что это была украинская зенитная ракета, но мы не видели доказательств», - сказал он.

Кулеба отметил, что Украина готова к «обмену элементами», после чего, указал он, Киев и Запад «придут к общим выводам». Также глава МИД указал, что Киев «очень открыто» принимает участие в расследовании совместно с польскими службами.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не стал доверять заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к падению ракет на территорию Польши, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

