Протест фермеров собрал около 680 автомобилей и тракторов в Берлине
В прошедшей накануне протестной акции в Берлине приняли участие около 680 автомобилей и тракторов, в самой демонстрации приняли участие более 1300 человек. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.
По официальным данным, близ города прошел 171 митинг, во время которого было перекрыто около 100 съездов на автобаны, а в Потсдаме прошел 20-километровый автопробег.
Ряд техники до сих пор находится в немецкой столице на улице 17-го июня. 9 января полицейские решат, когда можно будет снова открыть дороги для движения.
Ранее в понедельник немецкие аграрии устроили недельную забастовку в ответ на правительственные меры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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