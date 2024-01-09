Протест фермеров собрал около 680 автомобилей и тракторов в Берлине

В прошедшей накануне протестной акции в Берлине приняли участие около 680 автомобилей и тракторов, в самой демонстрации приняли участие более 1300 человек. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

«Забастовка или госпереворот?»: Акции протеста фермеров начались в Германии

По официальным данным, близ города прошел 171 митинг, во время которого было перекрыто около 100 съездов на автобаны, а в Потсдаме прошел 20-километровый автопробег.

Ряд техники до сих пор находится в немецкой столице на улице 17-го июня. 9 января полицейские решат, когда можно будет снова открыть дороги для движения.

Ранее в понедельник немецкие аграрии устроили недельную забастовку в ответ на правительственные меры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA
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