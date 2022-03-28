Бастрыкин поручил расследовать жестокое убийство женщины украинскими националистами
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать в рамках уголовного дела обстоятельства пыток и убийства женщины в городе Мариуполе, сообщает пресс-служба ведомства.
Тело девушки со следами пыток и вырезанной на животе свастикой обнаружили в подвале одной из школ города, где была база националистов из батальона «Азов» (запрещён в РФ).
«В рамках расследования следствием будут установлены обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению этого жестокого преступления», - добавили в СК РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тех, кто участвовал в пытках пленных военнослужащих Вооружённых сил России на Украине, будут преследовать, они ответят за свои деяния, сообщает RT.
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