Движение по проспекту Лихачева в Москве восстановлено после атаки БПЛА
Движение по проспекту Лихачева в Даниловском районе на юге российской столицы восстановлено в полном объёме после падения беспилотного летательного аппарата рано утром на недостроенный бизнес-центр. Об этом информирует московский департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
Ранее было восстановлено движение, перекрытое по той же причине, на Комсомольском проспекте. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в районе четырёх часов утра БПЛА по двум адресам попали по нежилым зданиям. Из людей никто не пострадал.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует видео момента после попадания дрона в строящееся здание на проспекте Лихачёва. Как утончили в Минобороны РФ, оба беспилотника были подавлены средствами РЭБ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru