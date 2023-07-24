Движение по проспекту Лихачева в Москве восстановлено после атаки БПЛА

Движение по проспекту Лихачева в Даниловском районе на юге российской столицы восстановлено в полном объёме после падения беспилотного летательного аппарата рано утром на недостроенный бизнес-центр. Об этом информирует московский департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее было восстановлено движение, перекрытое по той же причине, на Комсомольском проспекте. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в районе четырёх часов утра БПЛА по двум адресам попали по нежилым зданиям. Из людей никто не пострадал.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует видео момента после попадания дрона в строящееся здание на проспекте Лихачёва. Как утончили в Минобороны РФ, оба беспилотника были подавлены средствами РЭБ.

