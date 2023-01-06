«Шаг к эскалации». Посольство РФ в Германии осудило передачу Украине БМП Marder
Посольство России в Берлине осудило намерение властей Германии передать Украине БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot, сообщает пресс-служба диппредставительства.
В сообщении говорится, что подобные действия - это очередной шаг к эскалации конфликта, что свидетельствует об отсутствии у ФРГ и стран Запада заинтересованности в поиске мирного разрешения.
«Особо циничным выглядит принятие решения накануне православного праздника Рождества, высоко почитаемого в христианском мире, а также на фоне объявленного в этой связи президентом России в одностороннем порядке режима прекращения огня», - указали в посольстве.
Ранее американский президент Джо Байден подтвердил, что США рассматривают возможность поставок украинской армии БМП Bradley, сообщает RT.
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