«Шаг к эскалации». Посольство РФ в Германии осудило передачу Украине БМП Marder

В сообщении говорится, что подобные действия - это очередной шаг к эскалации конфликта, что свидетельствует об отсутствии у ФРГ и стран Запада заинтересованности в поиске мирного разрешения.

«Особо циничным выглядит принятие решения накануне православного праздника Рождества, высоко почитаемого в христианском мире, а также на фоне объявленного в этой связи президентом России в одностороннем порядке режима прекращения огня», - указали в посольстве.

Ранее американский президент Джо Байден подтвердил, что США рассматривают возможность поставок украинской армии БМП Bradley, сообщает RT.

